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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

21.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:53
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs buluntuları rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Doğuş, Fenerbahçe, Spor

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