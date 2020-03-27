Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
27.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:29
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Sarı-kırmızılı kulübün mesajı şöyle;"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle...
#BirlikteBaşaracağız!"
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Kaynak: DHA
Etiketler: Spor