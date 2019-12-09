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Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ömürlük teklif!

Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan taraftarların sevgilisi Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.

09.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:51

Aytemiz Alanyaspor karşısında olağanüstü bir performansa ulaşan ve beş kurtarışla üç puana imza atan kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera için yeni planlar var. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin jübilesini sarı-kırmızılılarda yapması için önemli bir teklif sunacak.

Buna göre, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleciye önümüzdeki günlerde yeni bir kontrat önerilecek. Muslera'dan sahalara Galatasaray formasıyla veda etmesi istenecek. Bu kapsamda Muslera'nın sözleşmesinin 2 sene daha uzatılıp futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakması istenecek. Muslera'ya, "Galatasaray tarihine geçtin ve futbolu burada bırakmalısın" denecek.

3 MİLYON 575 BİN EURO ÜCRET ALIYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, yüksek maliyetine karşın Muslera'nın bunu hak ettiğini düşünüyor. Bu nedenle de Muslera'ya aynı ücretle devam etmesi söylenecek. Bilindiği gibi Muslera, 3 milyon 575 bin euro sabit ücret alıyor, alınan her puan için 5 bin euro prim hak ediyor.

(Skorer)

Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ömürlük teklif!

Aytemiz Alanyaspor, Fernando Muslera, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (3)
EMOXX:beşiktaşlıyım lakin bu adam çok farklı, hem insan hem iyi futbolcu hem sempatik. . . kalitenin vucut bulmuş hali resmen her takıma lazım. . .
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BAY TAHMİN:harikasın muslera. Yahu Allah aşkına 82 milyonluk ülkede yok mu iyi sol bek sağ bek santrafor kaleci stopper. Ne biçim futbol planlaması bu. ne işe yarar bu yetkililer.
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UA SON KALE:yuhh. para bol saçın pili bitmiş musleranın bir maç aldı diye havalandırmayın. Genç yetenekler bulun
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