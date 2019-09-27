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Galatasaray'dan flaş derbi kararı! Fenerbahçe'ye loca yok

Ali Koç'un Fatih Terim için 'sicili bozuk' açıklaması sonrasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ortam gerilmişti. Cumartesi günü oynanacak olan derbi için sarı lacivertli ekipten loca talebi gelmeyince, Galatasaray bütün locaları derbi için kiraladı.

27.09.2019 10:44

Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyüyor...

Galatasaray yönetim yarın TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı. Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki derbiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti. Ancak sarı lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı.

Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.

YEMEK DAVETİ YAPILMADI

Galatasaray yönetimi yine geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye yemek teklifi yapmış ancak "Derbiye takımla birlikte geleceğiz. Yemek için zaman olmayacak" yanıtını almıştı. Sarı-Kırmızılılar, Ali Koç'un açıklamaları nedeniyle bu kez Fenerbahçe'ye yemek daveti de yapmadı. Sadece stada gelecek olan Sarı-Lacivertli yöneticilerin kapıda karşılanacağı öğrenildi. Yaşanan bu gerilimin sahaya ne şekilde yansıyacağı merak konusu.

1.4 MİLYARLIK DEV DERBİ

Yarın kozlarını paylaşacak ezeli rakiplerin toplam değeri 1.4 milyarı buluyor... Galatasaray ve Fenerbahçe yarın Türk futbol tarihinin en pahalı derbilerinden birisine çıkacak. Cimbom ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Sarı-Kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon euro) piyasa değerine sahip. Fener ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Derbinin en değerli ismi ise 25 milyon euro ile Michael Seri olacak.

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Galatasaray'dan flaş derbi kararı! Fenerbahçe'ye loca yok

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(34)
1907:GELİNİMİZİ ALMAYA GELİYORUZ.
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ASİL AZMAZ, BAL KOKMAZ:İSTENMEDEN VERİLMESİ, varlık-özgüven ve güç ifadesinin dışa vurumudur. . Hani nerde kaldı konuk severlik ? Kendine iyi davranana iyi davranış, sıradan bir durumdur. . Herkese iyi davranış ASALETİN dışa vurumudur. . Mevcut durum EMPATİ YOKSUNLUĞU dışa vurumudur.
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2 1
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I.H.S:Fenev mutlak bi formül bulur 4 yiyeceği maçı lehine çevirir mutlaka bi arıza çıkartir cimboma ceza aldırır futbol içinde kalsınlar başka bişey istemiyoruz
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1907:TT STADI BİZİ DİNLEYECEK.
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5 7
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KENAN:Her zamanki Fransız oyunları ortamı ger olay çıkar hakemi tffyi baskı altına al bunun deplasmanında var sonra her zamanki gibi ağlamayın derdim FENERBAHÇE sizin seviyenize düşmez
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EFEDAYI:Ali Koç''un oraya gidecek ne yüzü ne de cesareti var. . .
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RAA:zaten cezali birader okumadinmi?
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1 0
PUBG:HAHAHAHAHAHAHAHAH
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KSK Lİ MESUT:Skor veriyorum. . GS:4-Fb:1
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KSK Lİ MESUT:Hoooşt, ergen concon.... Abilerine sor anlatsınlar sana 20 yıldır nasıl fenerbahçe iteliyo...
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