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Galatasaray'dan Florin Andone açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Cumartesi günü oynadıkları Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

11.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:51Galatasaray'dan Florin Andone açıklaması

, Süper Lig'in 11'inci haftasında Cumartesi günü oynadıkları FK maçında sakatlanan Florin Andone'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıkmalamada şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir.^"


- Yırtık

Galatasaray, Gaziantep, Spor

Kaynak: DHA

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