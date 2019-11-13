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Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in devre arasında kadroya katılmasını çok istediği Onyekuru için sarı kırmızılı ekibin İdari Menajeri Şükrü Hanedar Fransa'ya çıkarma yapacak.

13.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:54

Uzun süredir 'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim, geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız oyuncunun devre arasında takıma katılmasını istiyor.

FRANSA'DA ONYEKURU GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

Takvim'in haberine göre; Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez 'ya gitmeye hazırlanıyor.

KİRALAMA İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında. Fransız temsilcisi Monaco, şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

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Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması

Galatasaray, Fatih Terim, Fransa, Spor


HABER YORUMLARI (2)
YORUM:dün öğlen yedim pilavüstü kuru oturdum güneşe doğru cimbomun maçları izlenmez oldu döngel özledik seni onyekuru
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