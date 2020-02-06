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Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz

Galatasaray Spor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugünkü basın toplantısında harcama limiti konusundaki açıklamaların yetersiz olduğunu belirterek, TFF'yi kulüplerin nihai takım harcama limitlerini açıklamaya davet etti.

06.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46

Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in bugün yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Mustafa Cengiz'in 3 Şubat 2020 tarihinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.Kulüplerin 2 Eylül 2019 tarihinde TFF tarafından açıklanan takım harcama limitleri, Kulüp Lisans Talimatnamesi'nin EK XII-G (Takım Harcama Limitinin Artırılması) maddesine dayanarak artırılabilmektedir. Bu maddede takım harcama limiti artırım son başvuru tarihi 15 , takım harcama limiti artırım gerekçeleri de hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, UEFA müsabakalarına katılım ve transfer faaliyetlerinde gelir fazlası olmak üzere 4 konu olarak açıkça belirlenmiştir.

"DAYANIKSIZ OLMASINA RAĞMEN ARTIRIM KABUL EDİLDİ"

Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. Bu tespit yapılırken, TFF'nin 9 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'ne eklediği ve 20 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'nden çıkardığı Ek-XII G.5 maddesi de göz önünde bulundurulmaktadır.

"AÇIKLAMALAR YETERSİZ, NİHAİ LİMİTLER AÇIKLANSIN"

Bu tespitler doğrultusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz."

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Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Galatasaray, Aralık, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (12)
HALK:Tc devleti ve hükümetinin her fırsatta kolladığı tek kulüp galatasaraydir bunu herkes iyi bilir ama nedense fener dusmanlastirilir..
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HALK DEĞİL FBLİSİN:tff başkanı sezon başında limiti aşanı affetmeyiz cezayı veririz dedi. Galatasaray aşarsa da verir misiniz sorusuna affetmeyiz dedi. şimdi Bırak hedef şaşırtma taktiğini de bu na cevap ver. Burada kasıtlı kollama var mı yok mu?
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0 0
TEKSAS:Aynı suçtan sezon başında Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor''a 3''er puan silme cezası verildi. Bunlara ise mükafat. Tüm kulüplere limit artışı ve harcama kriterlerini sezon başında düzenlense idi 3 er puan silimeyecekti. Kendi aralarında bile birbirlerini yiyorlar. Ülkemin sporunu yönetenler bu kadar basiretsiz ve güçlü olana sürekli kıyak geçen yönetim sergilediği müddetçe sporun tüm branşlarında dünya çapında hezimet yaşamaya her zaman mahkum oluruz.
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IHTIYAR:Bu sene ts bile sampiyon olabilirm degisik bir sezon
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2 0
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AAA:Lig baslamadan dedik zaten fenevi öyle böyle sampiyon yaapacak hakiyla olamaz zaten
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MEMET33:RUM TAKIMININ RAKIMI DENİZ SEVİYESİNDEN AŞAĞI GİZLİ YÖNETİCİLERİNİN BİZANSIMSI AYAK OYUNLARI. YA NE?
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DIRMAK:NİHAT ÖZDEMİR fenerbahçeyi ZORLA ŞAMPİYON YAPACAKTIR. . . DEMEDİ DEMEYİN
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YORUMSUZ:he he tabi
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6 7
ICE MAN:Ulusoy döneminde 4 kez zorla olunca iyi hoş işine gelmeyince de canım yandı.
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GS1905:hahahaha ozamanki gs kadrosu real madirde denk idi. 4 degil 5 sene üst üste sampiyon olmamiz lazimdi o kadoyla!!! fatih terim degilde dünya capinda bir TD olsaydi sampiyonlar ligini alacak kalitedeydi o takim. peki ya sikebahcenin kadrosu?? :))) cok komiksiniz cok :)))
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