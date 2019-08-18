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Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak!

Galatasaray Kulübü, Hasan Şaş'ın görevine devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

18.08.2019 15:36
Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak!

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır. Antrenörümüz Hasan Şaş'a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak!

Denizlispor, Galatasaray, Hasan Şaş, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
ZAZAKİ: HEPİNİZ AYNI ÇİRKEFSİNİZ BİRBİRİNİZİ ISIRMAYIN SAKIN DEVAM EDİN HİLE HURDACILARRRRRRRRRR
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KADIKÖY: Herşeyi yapın yapın bide üste çıkın dimi eziksaray. O günler bitti şakirler. Yenemeyince adan dövemezsiniz artık. Hasan biraz gururlu ol türk futbolundan elini çek. Kaçıncı istifa kedi gibi geri geliyon
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DENİZLİSPOR: Buyurun sizin hocanız milletin üstüne yürür, sizin hocanız bağırır, sizin taraftarınız tonlarca su atar peki onlara da dava açacakmısınız.
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RIZA EFENDİ.: futbol oynamayı bilmeyen ve sırf hakemlerin ve siyasilerin desteğiyle geçtiğimiz sezon şampiyon olan cinconu çokta konuşmak yersiz bence sallayın gitsin.
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