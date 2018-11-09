Galatasaray'dan İtiraz

09 Kasım 2018 Cuma 17:09



09 Kasım 2018 Cuma 17:09

Galatasaray, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza alan Ryan Donk ve Garry Rodrigues için TFF Tahkim Kurulu'na gitti.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılılardan Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolculardan da Ndiaye, Donk ve Garry Rodrigues'e men cezaları vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Rodrigues ve Donk'un aldığı cezalar için TFF Tahkim Kurulu'na itirazlarda bulundu. - İSTANBUL