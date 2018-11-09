09 Kasım 2018, 17:11
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Galatasaray'dan İtiraz

Galatasaray

Galatasaray, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza alan Ryan Donk ve Garry Rodrigues için TFF Tahkim Kurulu'na gitti.

Galatasaray, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza alan Ryan Donk ve Garry Rodrigues için TFF Tahkim Kurulu'na gitti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılılardan Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolculardan da Ndiaye, Donk ve Garry Rodrigues'e men cezaları vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Rodrigues ve Donk'un aldığı cezalar için TFF Tahkim Kurulu'na itirazlarda bulundu.

(İHA) Garry Rodrigues,Fenerbahçe,Türkiye Futbol Federasyonu,Galatasaray
09 Kasım 2018 Cuma 17:11