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Galatasaray geçen sezon 30,5 milyon lira kar etti

Galatasaray, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 döneminde 30,5 milyon lira kar ettiğini KAP'a bildirdi.

09.08.2019 23:02 Galatasaray geçen sezon 30,5 milyon lira kar etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 2018-2019 sezonu yıl sonu mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanmıştır." denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan finansal tablolarda, 30,5 milyon lira net kar açıklanmış olup gider hesaplarımız içerisinde, dipnotlarda da belirtildiği gibi, UEFA Finansal Fair Play yapılandırma anlaşması gereği tahakkuk eden 6 milyon euro (Yaklaşık 41 Milyon lira) ceza tutarı bulunmaktadır. Bu ceza tutarı olmasaydı karımız 71,5 milyon lira civarında gerçekleşecekti."


Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
ASTRACI: Maşallah.
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