Galatasaray'dan Kar Yağışına Brandalı Çözüm!

Galatasaray, İstanbul'da hafta sonunda beklenen yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşın önlemini aldı. Stadyum görevlileri Cuma günü akşam saatlerinde yeşil zemini üstünü branda ile kapattı ve olumsuz hava koşullarına karşı çimleri koruma yoluna gitti.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Öte yandan statta yoğun yağışa karşın her türlü önlemin alındığı ve kriz anlarında gerekli hamlelerin yapılacağı bildirildi. İstanbul'da Cumartesi günü başlaması beklenen yağış sonrasında hava sıcaklığının 6 dereceye, Pazar günü başlayacağı öngörülen kar yağışının ardından ise 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

KARŞILAŞMA 24 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında saat 19:00'da Akhisarspor'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek.

(Sporx)