Galatasaray'dan Kayyum Açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Şirketimiz hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 23.03.2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bilindiği üzere mevcut Dernek yönetimi, mali yönden ibra edilmiş ve fakat idari yönden ibra edilmemiştir. Dernek Yönetiminin idari yönden ibra edilmemiş olmasına dayandırılarak çeşitli mecralarda kayyum atanması ve benzeri gibi, asılsız, yalan, yanlış, yanıltıcı bilgiler verildiği, söylentiler çıkarıldığı ve yorumlar yapıldığı gözlenmektedir. Söz konusu bilgi, yorum ve söylentilere itibar edilmeyerek şirketimiz tarafından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiği, yönetimimizin tüm kurulları ile birlikte görevinin başında olduğu, Şirketimizin işleyişine ve faaliyetlerine olağan şekilde devam ettiği, yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.