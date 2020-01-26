Galatasaray'dan Kobe Bryant paylaşımı: Seni özleyeceğiz

Spor dünyası, Kobe Bryant'tan gelen acı haberle sarsıldı. Amerikan haber sitesi TMZ'nin geçtiği habere göre Kobe Bryant, Kaliforniya 'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe Bryant ile birlikte helikopterde bulunan 4 kişi daha yaşamını yitirdi.

GALATASARAY'DAN KOBE BRYANT PAYLAŞIMI

Galatasaray, 2011 yılında kulübe ziyarette bulunan Kobe Bryant için, "Huzur içinde uyu #KobeBryant! Basketbola kattığın her şey için teşekkürler. Seni özleyeceğiz... #RIPMamba" paylaşımını yaptı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe, Kobe Bryant'ın ölümü ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Sarı Lacivertli kulüp, "Büyük kaybınızı duyduğumuz için üzgünüz @lakers. Sonsuza kadar özleneceksin. Huzur içinde yatsın" paylaşımında bulundu.

Beşiktaş ise yaptığı paylaşımda, "Seni her zaman hatırlayacağız, Huzur içinde yatsın Black Mamba Kobe Bryant #RipMamba" ifadesini kullandı.

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de Philadelphia, Pennsylvania'da eski Philadelphia 76ers oyuncusu Joe 'Jellybean' Bryant ve Pam Bryant'ın en küçük ve tek erkek çocuğu olarak (iki kız kardeşinin isimleri Shaya ve Sharia'dır) dünyaya geldi. Ailesi ismini, Japonya'nın Kobe şehrinde bir restoran menüsünde gördükleri meşhur biftekten etkilenerek koydu.

Bryant 6 yaşındayken, babasının İtalya'daki bir takımda oynamaya başlaması üzerine, oraya yerleştiler. Buradayken AC Milan takımına ilgi duyan ve futbol oynamaya başlayan Bryant ve ailesi, 1991'de Philadelphia'ya geri döndüler. Bir keresinde, "İtalya'da kalsaydım, futbola devam edip profesyonel olurdum" açıklamasını yapan 1.98 metre boyundaki Bryant, Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde basketbolda müthiş bir başarı yakaladı ve ulusal boyutta ün kazandı. Kobe Bryant, 17 yaşındayken girdiği SAT sınavından 1080 aldı ve iyi bir koleje girmesine olanak varken, zor bir seçim yaparak direkt olarak NBA'e gitti.

Bryant, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir.