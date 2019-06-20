20.06.2019 11:30
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Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama

Galatasaray

yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın hem Ziraat Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Başkanımız ve yönetim olarak öncelikle Fatih Terim'e ve sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın hem ZiraatTürkiyeKupası hem de lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Başkanımız ve yönetim olarak öncelikleFatih Terim'e ve sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Geceyeİstanbul'dan katılan GSYİAD Başkanıİbrahim Hatipoğluda "Burada olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray sevgisi dünyada sınır tanımayan bir sevgi. ÖzellikleAlmanya,Kölnbu sevginin doruğa ulaştığı yerlerden bir tanesi. Bizim için değerli olan 22'nci şampiyonluğumuzu burada, Köln'de yaşayan Galatasaraylılarla birlikte kutlamaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Geceden görüntüler
Yakup Peker'in konuşması
Mahmut Recevik'in açıklamaları
İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları
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Kaynak: DHA
Fatih Terim,Türkiye Kupası,Galatasaray,Spor

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