Galatasaray'dan Köln'de çifte kupalı kutlama

yaptığı açıklamada, "Galatasaray
'ın hem ZiraatTürkiye Kupası
hem de lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Başkanımız ve yönetim olarak öncelikleFatih Terim
'e ve sporcularımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Geceyeİstanbul
'dan katılan GSYİAD Başkanıİbrahim Hatipoğlu
da "Burada olmaktan çok mutluyuz. Galatasaray sevgisi dünyada sınır tanımayan bir sevgi. ÖzellikleAlmanya
,Köln
bu sevginin doruğa ulaştığı yerlerden bir tanesi. Bizim için değerli olan 22'nci şampiyonluğumuzu burada, Köln'de yaşayan Galatasaraylılarla birlikte kutlamaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.