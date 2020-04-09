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Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır

Galatasaray Spor Kulübü, koronavirüsle mücadeleye destek olmak amacıyla Mecidiyeköy'de boşta bulunan otel binasını ihtiyaç olması halinde hastane olarak kullanılmak üzere verecek. Binanın hastane olarak kullanılması durumunda 13 katta 182 hasta odası yer alacak.

09.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:56

Korona virüs salgınına bir destek de Galatasaray 'dan geldi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Mecidiyeköy 'de yapımı biten otel için harekete geçti. Otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı bina gerek duyulması halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek.

Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi. Mevcut projedeki otelde odalar hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda çıkıyor. Bütün alanların toplamı ise 16 bin 966,54 metrekare.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Mecidiyeköy'deki otelin ihtiyaç olması halinde Sağlık Bakanlığı'nın emrinde olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz. Kulübümüz, devletimizin ve milletimizin ihtiyaçları için tüm imkânlarını seferber etmeye hazırdır.

Hastane için yapılan plan şöyle:

-6. kat: Morg, sığınak, mekanik - 1228,36 m2

-5. kat: Laboratuvar, ameliyathane - 1228,36 m2

-4. kat: Ameliyathane - 1228,36 m2

-3. kat: Muayenehane - 1228,36 m2

2. kat: Muayenehane - 1228,36 m2

1. kat: Mağaza - 1228,36 m2

Z: resepsiyon, kafe - 730,16 m2

A: ofis, hastane yönetimi - 236,64 m2

1-13. katlar: Hasta odaları (182 oda) - 8013,2 m2

Çatı katı: Restaurant - 616,40 m2

Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binası Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy’deki otel binasını Sağlık Bakanlığı’na tahsis etmeye hazır

Kaynak: İHA

Etiketler: Mecidiyeköy, Galatasaray, Spor
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