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Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok

Sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

17.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:54

Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın sakatlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Lemina'nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma ile kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Lemina, Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Mario Lemina'nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde yok

Batı Çalışma Grubu, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (6)
JGDSGFDG:fener yensinde şampiyon olmuş gibi sevinsin garipler taraftarı tek avutabildikleri maç sonuç GS şampiyon
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ZUHAHAHA:Sikinti yok, öyle veya böyle cakacagiz feneve
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HEE:maç saatine yetişir yetişir nereye sakatlanıyo kimden izin aldı
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FATİH TERİM:Sıkıntı yok selçuk inan var . . .
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MARDİNLİ:olsa yenilirdi kesin FENERBAHÇE adım gibi eminim (!) sneijderler, drogbalar, melolar hey babam hey
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((GS)):galatasaray adına çok büyük eksiklik lemina bu maçta çok iş yapardı . . .
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Spor

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