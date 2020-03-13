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Galatasaray'dan 'liglerin ertelenmesi' çağrısı

Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

13.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:47
Galatasaray'dan 'liglerin ertelenmesi' çağrısı
Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Galatasaray, Ekonomi

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