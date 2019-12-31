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Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin ön koşullarının tamamlandığını ve tesisin yeniden kulübe kazandırıldığını açıkladı.

31.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:49

, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yeniden kulübe kazandırıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takım bu gelişmeyi resmi hesaptan duyururken, gayrimenkuller ve bütün hacizlerin de kaldırıldığını bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır.

"BÜTÜN HACİZLER DE KALDIRILDI"

Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.

Camiamıza saygıyla duyurulur.

Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor


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