Galatasaray'dan Origi Harekatı

Galatasaray
'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Bleacher Report'un muhabirlerinden Dean Jones'un haberine, sarı-kırmızılılar forvet oyuncusu Divock Origi
için görüşmelere başladı.
Liverpool
forması giyen 23 yaşındaki golcü için Galatasaray'ın Liverpool'la iletişime geçtiği ifade edildi. Origi için ocak ayı transfer dönemi için görüşmeler yapıldığı ve kiralama konusunda transfer teklifinin bulunduğu belirtildi.
İlk görüşmelerin yapıldığı, ilerleyen günlerde de detaylı bir görüşme olacağı aktarıldı.
Divock Origi,Umut Eren,Liverpool,Galatasaray
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:20