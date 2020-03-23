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Galatasaray'dan resmi açıklama Açıklaması

Galatasaray, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

23.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:20
Galatasaray'dan resmi açıklama Açıklaması
Galatasaray , 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin olumlu yönde seyrettiği bildirildi.
Son günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında çıkan korona virüs haberleri ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Albayrak ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Güncel

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