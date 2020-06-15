Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçının orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için, "Verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil 'cellat başı'dır" açıklamasını yaptı.

15.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:48

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların "Utanç gecesi" başlıklı açıklamasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu için "Cellat başı" ifadesi kullanılırken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a da tepki gösterildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Süper Lig'in 27. haftasında futbol takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaptanımız Fernando Muslera ve oyuncumuz Florin Andone'nin ciddi şekilde sakatlanmaları insan olan herkesi son derece üzmüştür.

Yıllardır Türk futbolunun içerisinde adeta içimizden biri olan, centilmenliğiyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanmış kaptanımız Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir.

"HAKEM DEĞİL, CELLAT BAŞIDIR"

Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbolun tüm paydaşları tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır...

Diğer taraftan futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Ç. Rizespor Başkanı'nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır.

"GALATASARAY DÜŞMANLIĞIYLA BESLENDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Bilindiği gibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yine Rize'de oynadığımız maç esnasında protokol tribününde "Bana silahımı getirin!" diyen, maç sonrasında ise kameralar önünde müsabakanın hakemine yönelik "Silahım olsa vururdum" ifadesini kullanan bu zat, dünkü tavırlarıyla da Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde kendi camiasını, camiamıza karşı kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

"TÜRK SPORUNDAN TEMİZLENMELİDİR"

Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Bu amaçla tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Galatasaray’dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Etiketler: Çaykur Rizespor, Yaşar Kemal, Galatasaray, Rizespor, Spor, Haber

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Yorumlar (31)
YA YA TABİ TABİ: ya ya tabi tabi tabi tabi tabi tabiii
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METİN: BUNLAR KADAR ŞOMARIK VE AĞLAKLAR AZ GELİR DÜNYAYANOLDU GEÇEN YILI NE ÇABUK UNUTTUNUZ
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EN BÜYÜK MERSİN: Orası RİZE dur uşağum !!!! Zamanında bize silahımı getirin bile demediler . Pusu kurup furdular , furdular
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