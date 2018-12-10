Galatasaray'dan Rizespor'a Tepki

Galatasaray
Kulübü, Çaykur Rizespor
başkanı Hasan Kartal
'ın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'ın "Galatasaray'ın işine gelmediği için bağırıyor" demesi ve verilen plaket ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama yapıldı. Galatasaray Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Avrupa
Kupaları'ndan edindiği bir gelenek ile hem Avrupa kupaları hem ulusal müsabakalarda, maç öncesi tüm rakiplerine, plaket şeklinde Maç Günü Anısı' sunmaktadır. Türk misafirperverliği gereği, stadımızda, her rakibimiz özel Fıratpen
Locası'nda ağırlanmakta ve maç öncesi birlikte yenen yemek esnasında, Galatasaray ile yapacakları maça ithafen, maç gününe mahsus söz konusu plaket, hatıra olarak sunulmaktadır.
Bu paylaşımın yaşandığı son rakibimiz Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'ın, maçın ardından ev sahibi Galatasaray'ı hedef alan haksız açıklaması, Camiamızda tepkiyle karşılanmıştır. Sporda adil yönetim ve şeffaflık talebimizi, 'Galatasaray'ın işine gelmediği için bağırıyor' düzeyinde yorumlamasını, konuk başkan Hasan Kartal'a yakıştıramadık.
Bu arada, bir kısım fırsat kollayıcının, Yönetimimizi hedef alması ise, şaşırtıcı olmamıştır. Bir dostluk, bir anı, bir misafirperverlik geleneğini, 'saygısız rakibi ödüllendirme' olarak gören zihniyet ve yorumları, Galatasaray Camiasının takdirine bırakıyoruz. Galatasaray, her zaman 'Rakibe saygı, kendine saygı' ilkesiyle, kuruluşundan bu yana genlerinde bulunan dostluk ve misafirperverlik içinde, sahada kıyasıya mücadelesine devam edecektir" denildi. - İSTANBUL
Çaykur Rizespor,Hasan Kartal,Galatasaray
10 Aralık 2018 Pazartesi 19:52