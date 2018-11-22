Galatasaray'dan Sedat İncesu Açıklaması

22 Kasım 2018 Perşembe 16:51



22 Kasım 2018 Perşembe 16:51

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörlüğü görevinden istifa eden Sedat İncesu'nun maaşının zamanında ödendiğini duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüp, Sedat İncesu'nun görevinden istifa etmesiyle ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, Sedat İncesu'nun bir gazeteye verdiği demeçte "Aylardır bir kuruş almadım. Evime yürüyerek gidiyorum." ifadelerini kullandığı belirtilerek, şöyle denildi:"Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir. Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur. Bu zor günlerde, kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir. Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."