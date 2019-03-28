28 Mart 2019, 10:16
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Galatasaray'dan Serdar Aziz Hamlesi: Tazminatı Öde

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde transfer olan Serdar Aziz için, sarı kırmızılı ekip "sözleşmede yazan tazminatı öde" uyarısı gönderdiği belirtildi.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Aziz'le ilgili sarı kırmızılı kulüpten şok bir hamle geldi.

Bugüne kadar hep futbolcuların, kulüplere paralarını tahsil etmek için ihtraname çektiğine şahit olduk. Bu defa ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi devre arasında 2.3 milyon euro tazminat ödemesi durumunda takımdan ayrılmasına izin verdiği Serdar Aziz'in menajerine, "sözleşmede yazan tazminatı öde" uyarısı gönderdi.

Belirlenen süre içinde Serdar Aziz'in tazminatı ödememesi durumunda Galatasaray yönetiminin işlem başlatacağı hatta konuyu UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) bile taşıyabileceği belirtiliyor.

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Fenerbahçe, Serdar Aziz, Galatasaray, Spor



YORUMLAR (9)
KEMAL: bu adamın tipi zaten tam fenerli tipi nasıl Galatasaraya geldi anlamadım
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XXXX: Serdar bu kadar etmezki
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HAVUÇ: Serdar bu cinconlardan kurtulmanın sadakası olarak ver gitsin. Havlamasın şunlar :)
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  • 123456 : ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT KADAR DEĞERİ YOK Kİ, EN TATLI PARA OLACAK O.
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ADINIZI YAZIN: ödemeyin :D
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