Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Galatasaray'dan sporcularının evdeki antrenman programına ilişkin açıklama Açıklaması - Spor

Galatasaray'dan sporcularının evdeki antrenman programına ilişkin açıklama Açıklaması

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada, evde bulunacak sporcuları için özel antrenman programı uygulanacağını duyurdu.

21.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:14
Galatasaray'dan sporcularının evdeki antrenman programına ilişkin açıklama Açıklaması
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada, evde bulunacak sporcuları için özel antrenman programı uygulanacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, evlerinde kalan sporculara haftalık olarak video ile antrenman programlarının gönderileceği belirtildi.
Açıklamada, bu programlarla sporcuların mevcut performansları ve motorik özelliklerinin korunmasının amaçlandığı aktarılarak, "Sporcularımız antrenman programlarını fonksiyonel egzersiz ekipmanları ve vücut ağırlıkları olan foam roller-miniband-resistance band-kettlebell-medicine ball ve vücut ağırlıkları ile uygulayacaklar. Verilen programlar her gün uygulanacak ve yaklaşık 60-90 dakika sürecek. Antrenman programının genel içeriği ise, core antrenmanı, koruyucu egzersizler, genel ve özel kuvvet antrenmanı, dayanıklılık antrenmanı olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Sporcular için beslenme programlarının da hazırlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde, C vitamininden, antioksidanlara, diğer biyoaktif bileşenlerden zengin meyve ve sebzelerden, omega-3 yönünden zengin besinlere, su, zencefil, zerdeçal, pro-prebiyotikler, E vitamini, çinko ve beta-glukan bakımından zengin besinlere kadar pek çok konu listede yer almakta. Oyuncularımızın bu süreç içerisinde rutin olarak değerlendirildikleri biyokimyasal parametrelerini ve antropometrik ölçümlerini de göz önüne olarak; genel sağlık durumunu koruyan, bağışık sistemlerini destekleyen, gereksinimlerine uygun beslenme planlanması da beslenme uzmanımız tarafından yapıldı ve oyuncularımıza gönderildi. Ayrıca bireysel beslenme öyküleri değerlendirip, bağışıklık sistemlerini destekleyici supplementler de yine uzmanımız tarafından planlanarak, evde kaldıkları süreçte her gün takip edilecek."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Galatasaray, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Juventus’ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı Spor
Juventus'ta şok! Bir yıldız isim daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe’den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi Spor
Fenerbahçe'den virüs açıklaması: Oyuncularımız evlerine gönderildi
Nereden nereye! Ronaldinho, 40. yaşına hapishanede girdi Spor
Nereden nereye! Ronaldinho, 40. yaşına hapishanede girdi
Beşiktaş’ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Spor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse, Alman basınına konuştu: Kulüp katı kurallar koydu Spor
Kruse, Alman basınına konuştu: Kulüp katı kurallar koydu
Karantinadan kaçarken polise yakalanmıştı! Gerçek çok başka çıktı Spor
Karantinadan kaçarken polise yakalanmıştı! Gerçek çok başka çıktı
İngiltere’de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı Spor
İngiltere'de 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic, kendini bu sözlerle savundu

Son Dakika Spor Haberleri

Fenerbahçe'den "geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür - Spor Juventus'un Arjantinli yıldızında da Kovid-19 çıktı - Spor Juventus'ta, Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı - Spor Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı - Spor Fenerbahçe'den korona virüs açıklaması - Spor Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı - Spor 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı - Haberler Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi - Spor Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem - Spor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor - Spor İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading