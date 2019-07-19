Haberler» Güncel» Haber

Galatasaray'dan tatsız prova

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Leipzig ile oynadığı hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı.

19.07.2019 21:35 Galatasaray
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Leipzig ile oynadığı hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı. Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maça Galatasaray; İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan, Ryan Babel ve Kostantinos Mitroglou 11'i ile çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Erencan Yardımcı, Valentine Ozornwafor ve Mustafa Kapı oyuna dahil oldu. Mücadelenin 28. dakikasında Babel'in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Leipzig 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen ve 59. dakikada Augustin ile bulduğu gollere 3-1 öne geçti. Sarı-kırmızılılar 89. dakikasında bir kez daha Babel ile golü buldu ancak, mücadele Leipzig'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Galatasaray, Leipzig, Tivoli, Babel, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:31   Jandarmadan "İnşallah bana çıkar" diyen Bedirhan'a bisiklet sürprizi
22:31   SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:29   DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:25   Bakanlıktan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü" açıklaması
22:13   İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
22:13   İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması
22:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması