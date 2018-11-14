14 Kasım 2018, 12:50
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Galatasaray Yorumcuları Topa Tuttu: Dünyanın Tepesine Doğru Yürüyüşümüz, Kahpece Tokatlarla Engellenemez

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TV yorumcularını topa tuttu: Galatasaray Spor Kulübünün dünyanın tepesine doğru yürüyüşü, arkadan atılmış kahpece tokatlar ve tahrikler ile engellenemez.

Türkiye Futbol Federasyonunun Fatih Terim'e verdiği yeni 3 maçlık cezanın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bir açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinden Mustafa Cengiz imzalı yapılan açıklamada, Galatasaray'ın yapılan haksızlığı tepkisi vurgulanırken dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

"GALATASARAY'A ZARAR VERMEYE ÇALIŞANŞAR, GAFLET VE DELALETİNDEN UYANMALIDIR"

İşte Mustafa Cengiz'in resmi siteden yaptığı açıklama:

"Galatasaray Türkiye'nin sportif anlamda dünyadaki en değerli ulusal markasıdır.

Bu en değerli markayı, içinde bulundukları kurum ve pozisyonlardan elde ettikleri resmi ya da medyatik gücü kullanarak; kişisel fanatizmleriyle, Galatasaray'ı yıpratmaya, cezalandırarak zarar vermeye çalışanlar, sadece Galatasaray'a değil ülkemize, vatanımıza zarar verme gayreti içinde olduklarının gaflet ve delaletinden uyanmalıdırlar.

Dünyada 100 milyonu aşkın sempatizanı, ülke sınırlarında 30 milyonu aşkın taraftarı olan yüzyıllık bir ruh ve sinerjiden güç alan Galatasaray Spor Kulübü'nün dünyanın tepesine doğru yürüyüşü, kendisine saha içinde veya dışında, arkadan atılmış kahpece tokatlar ve tahrikler ile engellenemez."

"TFF ÇİFTE STANDART UYGULAMAMALIDIR"

"Ceza cürüme eşit olmalı ve camiaların vicdanını rahatsız etmemelidir.

TFF ve Kurulları taraftarı olduğu takıma göre çifte standart uygulamamalıdır.

Kulübümüzün haklı tepkilerini, resmi açıklamasını cezalandırıp, rakibimizin beyanlarına hatta Kulübümüzün teknik direktörüne karşı sokak jargonuyla hadsiz hakaretler içeren yazılı, sözlü söylemlerine karşı hiçbir aksiyon almaması da buna bir belgedir ve şayan-ı dikkattir.

Biz, rakiplerimizin aldığı veya alacağı cezaları hedefleyen bunlarla mutluluk tesis eden bir yönetim anlayışında değiliz.

Ulusal kazanımlar yoluyla uluslararası başarılara endeksli bir camiayız.

Ancak adalet herkese gereklidir ve çifte standartlara şiddetle karşıyız."

"KENETLENİN BAŞKA GALATASARAY YOK!"

"Medyada, sahada ve TFF Kurullarında bu çifte standartları uygulayanların, alet olanların futbol dünyasında işgal ettikleri haksız konum ve pozisyonlarının hukuk içinde sonlanması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve bunun takipçisi olacağımızı bir kez daha beyan ederiz.

Vakar içindeki suskunluğumuzu korkaklık zannedenler, diledikleri zaman meydan okuyabilirler.

Galatasaray kendisine karşı kurulan tüm tuzaklara, provokasyonlara, engellemelere her tür karşı çabaya rağmen, "rakibe saygı kendine saygı" karakterinde, vakar ve asalet ile Şampiyonluk yürüyüşüne devam edecek ve Şampiyon olacaktır.

Kenetlenin başka Galatasaray yok!

Mustafa Cengiz

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

Mustafa Cengiz,Türkiye Futbol Federasyonu,Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:50



YORUMLAR (5)
MUSLUK MUSTAFA: TERİM İN BU TAKIMA KATMA DEĞERİ YOK BÖYLE HOCALIK OLMAZ TRANSFER YAPMAKLA İŞ HALLOLMAZ TAKIMA SİSTEM OTURTMAK VE TAKIMI KOŞTURMAK LAZIM DANSÖZLÜK YAPMAK FUTBOLCU OLMAK DEĞİLDİR TAKIM KOŞMUYOR KARDEŞİM GERİPAS YAPMAK FUTBOL OYNAMAK DEĞİLDİR.
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GAZETEÇİ: DOGRU DEMİŞSİN ADALET HERKESE LAZIM AMA SADECE GAYSARAYA DEGİL BAŞKAN BELHANDA YA CEZA VERMEDİLER ŞİMDİ ADALET VARMI PEKİ BURDA YOKSA ÇİFTE STANDAR MI VAR BAŞKAN TFF YE VE TAHKİM KULURUNA BELHANDAYA CİFTE STANDAR UYGULAMIŞTIR BİR CIKIP KONUŞUYORSUN BAŞKAN SEN DAHA KABADAYI TERİMÇİGİ ŞAŞA SAVUNUYORSUN AYIP AYIP İNSAN UTANIRYA BİRDE KALMIŞSINIZ ADALET İSTİYORUM DİYORSUNUZ
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KAAN: FATİH TERİMİN ARKASINDAYIM BANADA BİR ZAMANLAR YAPTIKLARI GİBİ TERİME KUMPAS KURUYORLAR
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ASİ: Konus başkan
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KARAHAN: Ooo noldu lan mütevazı mustafa sana kepçe ile verilirken ses yoktu götun kalkmış hayırdır özgüven nerden geliyor
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