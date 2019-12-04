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Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı

Galatasaray, bu sabah paylaştığı günaydın mesajında rakiplerine Türkiye Kupası göndermesinde bulundu.

04.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:25Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı
, bu sabah paylaştığı günaydın mesajında rakiplerine Türkiye Kupası göndermesinde bulundu. Sarı-kırmızılılar paylaştığı görselde kazanılan Türkiye Kupası'nın sayılarına yer verdi.
Ziraat Türkiye Kupası yolcuğuna bu akşam evinde oynayacağı Tuzlaspor maçıyla başlayacak olan Galatasaray'dan özel bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılılar, her sabah sosyal medya hesabından yaptığı günaydın paylaşımında bugün rakiplerine Türkiye Kupası göndermesi yaptı. Paylaşılan görselde kazanılan Türkiye Kupası sayıları verildi. Galatasaray'ın 18, Beşiktaş'ın 9, Trabzonspor'un 8 ve Fenerbahçe'nin 6 şampiyonluğunun olduğu ifade edildi.
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
(İHA)

Türkiye Kupası, Galatasaray, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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