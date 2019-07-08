Galatasaray'dan Vedat Muriç tepkisi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen Vedat Muriç transfer rekabeti, Kosovalı golcünün sözleşme imzalamasının ardından da sürüyor.

Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olması hakkında paylaşım yaparken sarı lacivertli ekibe göndermede bulundu.

Özüdoğru, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Yıllık 1,5 milyon euro, 3 yıllık sözleşme, 6 milyon euro bonservis ücreti ve 4 oyuncu. Biz FFP'ye uyan, kulübümüzün bir 'kuruş'unu bile hesaplayan, futbolcu taleplerine saygı duyan tarafız. Dik 'duruş'ları bozanlardan değiliz. Her şeyin hayırlısı. Dediğimiz gibi 'bir his' takımıdır Galatasaray!" sözlerini kullandı.