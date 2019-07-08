08.07.2019 09:15
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Galatasaray'dan Vedat Muriç tepkisi

Fenerbahçe'nin dün açıkladığı Vedat Muriç transferi sonrasında, Galatasaraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen Vedat Muriç transfer rekabeti, Kosovalı golcünün sözleşme imzalamasının ardından da sürüyor.

Galatasaray yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye transfer olması hakkında paylaşım yaparken sarı lacivertli ekibe göndermede bulundu.

Özüdoğru, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Yıllık 1,5 milyon euro, 3 yıllık sözleşme, 6 milyon euro bonservis ücreti ve 4 oyuncu. Biz FFP'ye uyan, kulübümüzün bir 'kuruş'unu bile hesaplayan, futbolcu taleplerine saygı duyan tarafız. Dik 'duruş'ları bozanlardan değiliz. Her şeyin hayırlısı. Dediğimiz gibi 'bir his' takımıdır Galatasaray!" sözlerini kullandı.

Galatasaray'dan Vedat Muriç tepkisi
Galatasaray, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (17)
LAZO: Ulan1 futbolcuya bukadar bonservis veren külüp 1 fenerbahce digeri GS hesap etdınızmi bu futbolcuya ne kadar verdınızı, 10-15 miliyon € verdiniz,türkiyede o parayi edecek 3-4 isim var türüc , ömür,yazici,dorukhan bide visca, GS da 2,5 miliyon € 2-3 futbolcu var belki 2 mc yapmamislar,tamam iyi futbolcu olabilir ama unutmayinki 10-15 milion€ ver bak ne futbolcular alirsin,biz ucuz futbolcu aliyoz 4-5 e ama veriyorsun 4de maas,ama 15€ verdinmi bak ne futbolco alirsin hem genc olur 4 seneden 2 ver daha karlisin türkiyede enayi klüp cok
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BAKIŞ AÇISI: Fener de bir aslan var. . . puhahahaha
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46: BOŞ ADAM, İNŞALLAH PİŞMAN OLMAZLAR.
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TARAFSIZ TARAFTAR : KEDİ Mİ DEDİ BİRİ ...??????
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TK: bir tarafımla güldüm resmen. duruştan bahsetmesi gerçekten çok komik. geçti borun pazarı sür eşeği niğdeye. duruş diyerek gencecik futbolcunun aklını alıp sonra rizesporun hak ettiği bonservis bedelini ödemeyin. Futbolcu robot değil diye bir de kamuoyu olusuturun. Ama sonuç fenerbahçe bastırdı aldı şimdi can acısı var tabi.
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DRMR: RİZESPOR BAŞKANI EN BÜYÜK GALATASARAY DÜŞMANIDIR. . . FUTBOLCUYU GALATASARAYA DEĞİL DE FENERE VERMEK İÇİN BİNBİR TAKLA ATTI. . . .
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TK: gs para vermeden oyuncuyu kandırarak yaptı. adam gibi parasını verip alsaydınız. Rize başkanı da kendi menfaatlarini düşünecek gs yi değil.
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TOKATÇI: ülkemizde bir futbolcuyu bin kişi ister Fenerbahçe alır.
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TOPSUZ: revivo, baliç son olarak şener :D
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HAKAN KRKMZ: alır alır da ne zaman rakiplerinden futbolcu kapsa elinde patlıyor mehmet topuz ismail köybaşı volkan şen ozan tufan vs.
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