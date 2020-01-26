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Galatasaray'dan yalanlama

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

26.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:24Galatasaray'dan yalanlama
, Teknik Direktör Fatih Terim'in yerine Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Didier Drogba, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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