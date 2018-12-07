07 Aralık 2018, 18:34
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Galatasaray, Demba Ba'yı Kiralamak İçin Harekete Geçti

Galatasaray, Çin ekibi Shanghai Shenhua'nın formasını terleten Demba Ba'yı 6 aylığına kiralamak için harekete geçti.

Devre arasında hücum hattını en az 2 forvet transferiyle zenginleştirmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibinin eski futbolcusuna kancayı taktı. Haber Global'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba'yı kiralamak için harekete geçti.

ÇİN'DE 5 GOLÜ BULUNUYOR

11 Kasım'da biten Çin Liginin ardından golcü futbolcuyla görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılılar, Shanghai Shenhua'nın izin vermesi halinde devre arasında Demba Ba'yı 6 aylığına kiralayacak. 33 yaşındaki Senegalli, bu sezon Çin Süper Liginde çıktığı 17 maçta 5 gol attı.

Shanghai Shenhua,Çin Halk Cumhuriyeti,Galatasaray,Demba Ba
07 Aralık 2018 Cuma 18:34



YORUMLAR (3)
ECO: Formasini alir...
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SARAYLIM: Bu haberin doğru olduğunu düşünmüyorum,eğer doğru bir haberse,i şayet,başkan ve yönetimin,oldu olacak daha önce futbolu bırakmış emeklileri toplayıp kadro kursun
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AVCI: Bi Babel'e kanca atıyorsunuz bi Ba'ya yaratıcı olun biraz. Kendi yıldızınızı keşfedin yada PARAtor birini parlatsın. Ezik olmayın bu kadar
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  • SEKİZTAŞLI : Eziklik size mahsus bişey yıllardır hep ezik şekilde yaşadınız,tüpcüye olan borçlarınızı ödemek için oynanan her türlü oyunlarıda görüyoruz
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