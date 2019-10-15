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Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

15.10.2019 15:39Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas ve şut çalışması ile devam etti.  Antrenmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlarken Christian Luyindama ve Mario Lemina, kendilerine hazırlanan özel program dahilinde Radamel Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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