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Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

24.09.2019 16:24Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde salonda çalıştı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde kulübün 19 yaş altı takımıyla taktik çalışma yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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