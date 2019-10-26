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Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

26.10.2019 20:25Galatasaray, derbi hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı ve daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
(İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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