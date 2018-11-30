Galatasaray Derbi Maçın Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenmanda son UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tam süre alan oyuncular, salonda bireysel yenilenme antrenmanı gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınma ve interval koşular ile başladı. Sonrasında sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın saat 19.05'te Ali Sami Yen
Spor Kompleksi Türk Telekom
Stadı'nda taraftara ve medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- İstanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri,Beşiktaş,Galatasaray