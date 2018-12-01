Galatasaray Derbide Beşiktaş'a Konuk Olacak

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş
'a konuk olacak. Vodafone Park
'ta saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır
yönetecek. Müsabaka, beIN
Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Süper Lig'de geride kalan 13 maçta 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Medipol Başakşehir
'in 6, ikinci Kasımpaşa
'nın 1 puan ardından üçüncü sırada girdi.
Cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray, "Üç büyükler" arasındaki yılın son derbisini kazanarak moral bulmak istiyor.
Teknik direktör Fatih Terim
tribünde
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe
derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.
Terim'in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala
ile Levent Şahin
idare edecek.
Fatih Terim'in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş
da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.
Sakatlar ve cezalılar düşündürüyor
Galatasaray'da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda
, Emre Akbaba
ve Sinan Gümüş
, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak.
Galatasaray'da cezalı olan Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Garry Rodrigues
ve Serdar Aziz
de derbide süre alamayacak.
Rodrigues'in cezası bitiyor
Galatasaray'ın Yeşil Burun Adaları
asıllı futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak.
Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor
ve Atiker Konyaspor
müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti.
Rodrigues, Beşiktaş derbisinde de oynamayarak cezasını bitirmiş olacak.
Fernando ve Ozan ceza sınırında
Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges
ile genç stoper Ozan Kabak
, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında üçer kez sarı kart gören Fernando ve Ozan, Beşiktaş derbisinde sarı kart ile cezalandırılmaları durumunda 15. haftada Çaykur Rizespor
ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek.
Muhtemel ilk 11
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor: Fernando Muslera
, Martin Linnes
, Ozan Kabak, Maicon
Roque, Yuto Nagatomo
, Fernando Reges, Selçuk İnan
, Mariano Filho, Sofiane Feghouli
, Henry Onyekuru
, Eren Derdiyok.
Son 8 maçta 1 galibiyet
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta sadece 1 kez galip gelebildi.
Sarı-kırmızılı ekip, 19 Ekim'deki Bursaspor
maçıyla başlayan süreçte Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 müsabakaya çıktı ve 1 kez kazanabildi.
Ligdeki son 5 müsabakada sadece Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor
'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya
'nın Schalke 04
takımıyla yaptığı iki maçın ilkinde 0-0 berabere kaldı, ikincisini ise 2-0 kaybetti. Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova
'ya da 2-0 yenildi.
Fenerbahçe,Beşiktaş,Galatasaray
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:16