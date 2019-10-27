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Galatasaray derbide yine gülemedi!

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş derbisinde de 3 puan alamadı.

27.10.2019 21:15

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sezonki ikinci derbisine çıkan sarı-kırmızılılar yine galip gelemedi. Aslan ligin 6. haftasında da Türk Telekom Stadyum'nda karşı karşıya geldiği Fenerabhçe ile de 0-0 berabere kaldı. Cimbom bu müsabakalarda rakip fileleri de havalandıramadı.

CİM-BOM 2. YENİLGİSİNİ YAŞADI

Galatasaray, Beşiktaş yenilgisi ile ligdeki ikinci yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin 2'sini de deplasmanda yaşadı. Galatasaray ayrıca ligde Kayserispor'u yenerken, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor ile berabere kaldı.

Beşiktaş, GalatasarayBeşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendi!

Galatasaray derbide yine gülemedi!

Galatasaray, Beşiktaş, Spor


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