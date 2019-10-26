Haberler » Spor » Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

26.10.2019 20:26Galatasaray derbiye hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması yaptığı kaydedildi. 5'e 2 dar alan oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:20 Fenerbahçe zirveye biraz daha yaklaştı
22:08 Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı
22:06 Futbol: Süper Lig
21:48 Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
21:42 Chelsea'den 4 gollü galibiyet
21:39 Semih Kaya boş geçmiyor!
21:39 Allahyar'a yakın takip
26.10.2019 22:30:42