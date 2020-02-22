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Galatasaray derbiye hazır!

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

22.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:25Galatasaray derbiye hazır!
, Süper Lig'in 23. haftasında ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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