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Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

22.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:52Galatasaray derbiye hazır
, Süper Lig'de yarın deplasmanda ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Zorlu Center'da bulunan Hotel Raffles İstanbul'da kampa girdi.
Taraftarlar toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma için toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek.
Türk Telekom Stadı'nda toplanacak taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 15.00'te otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edecek.

Galatasaray, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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