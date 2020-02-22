Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray , Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlanırken daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Isınma çalışmalarının ardından ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlanırken Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması öncesi kampa girdi.

- İstanbul