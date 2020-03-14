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Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

14.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:02
Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray , Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Bu antrenmanla birlikte sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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