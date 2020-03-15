Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı
Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.
15.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:20
Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, seyircisiz oynanacak maçta takımlarına tezahüratlarla moral verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Taraftarlardan görüntüler
Takımın tesislerden çıkışı
Kaynak: DHA
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