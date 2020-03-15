Menü
Haberler ›› Spor ››Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı - Spor

Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı

Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.

15.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:20
Galatasaray derbiye tezahüratlarla uğurlandı

Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Beşiktaş maçı öncesi takımlarını tezahüratlar eşliğinde stada uğurladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi az sayıda taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Taraftarlar, seyircisiz oynanacak maçta takımlarına tezahüratlarla moral verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan görüntüler

Takımın tesislerden çıkışı


Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Spor
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Spor
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Spor
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Spor
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı