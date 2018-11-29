Galatasaray, CSKA Sofya forması giyen Kiril Despodov'u gündemine aldı. Ülkenin en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun menajerinin, Galatasaraylı Maicon'un kardeşi üzerinden Galatasaraylı yöneticilerle kontak kurduğu belirtildi. CSKA Sofya forması giyen Maurides'in yardımlarıyla sarı-kırmızılı idarecilere ulaşarak, olumlu geri dönüş alındığı bildirildi.

BU SEZON 7 GOLÜ BULUNUYOR

Buna göre oyuncunun menajeri, futbolcuyu izlemeleri için Galatasaraylı yöneticileri ikna etti. Cim Bom scoutlarının forvet ve sağ kanat olarak görev yapan Despodov'u izleyecekleri kaydedildi. Bu sezon ligde 12 maçta 7 gol ve 4 asisti bulunan futbolcu, 2 kez Bulgaristan Milli Takımı forması giydi.