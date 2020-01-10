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Galatasaray devre arası kampı için Antalya'ya geldi

Galatasaray futbol takımı, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.

10.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:21Galatasaray devre arası kampı için Antalya'ya geldi
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Antalya Havalimanı'nda sarı-kırmızılı ekibi bir grup taraftar karşıladı. Taraftar, futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.
Futbolcular ve teknik direktör Terim, taraftarların ilgisi nedeniyle takım otobüsüne güçlükle bindi. Bu sırada yasak olmasına rağmen meşale yaktığı iddia edilen bir taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Galatasaray kafilesi daha sonra, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacakları otele hareket etti.

Hazırlıklarını 14 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçını bugün Altay ile yapacak. Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında ise yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.
Bu arada, ağır enfeksiyon geçirdiği belirtilen Henry Onyekuru ise kamp kafilesinde yer almadı.

Galatasaray, Antalya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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