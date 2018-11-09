Galatasaray, Didier Drogba İçin Sosyal Medyadan Teşekkür Mesajı Yayımladı

Galatasaray Kulübü, futbol hayatını noktalayan Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fildişi Sahilli yıldız oyuncu için "Bir futbolcudan çok daha ötesi. Bu güzel oyuna kazandırdığın her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

1,5 SEZON GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Aktif futbol yaşantısını 40 yaşında sonlandıran Didier Drogba, 2012-2013 ve 2013-2014'te toplam 1,5 sezon Galatasaray forması giymişti.