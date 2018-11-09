09 Kasım 2018, 18:03
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Galatasaray, Didier Drogba İçin Sosyal Medyadan Teşekkür Mesajı Yayımladı

Galatasaray, futbol hayatını noktalayan eski futbolcusu Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, futbol hayatını noktalayan Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fildişi Sahilli yıldız oyuncu için "Bir futbolcudan çok daha ötesi. Bu güzel oyuna kazandırdığın her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

1,5 SEZON GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Aktif futbol yaşantısını 40 yaşında sonlandıran Didier Drogba, 2012-2013 ve 2013-2014'te toplam 1,5 sezon Galatasaray forması giymişti.

Futbol,Didier Drogba,Galatasaray
09 Kasım 2018 Cuma 18:03



YORUMLAR (8)
DDD: dun seyrettim amerikada louisville diye bir takimda oynuyor. eski bir mac degildi
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CİMBOMLU: Ben gs liyim ama bu takımdan illallah dedim,kabadayı ve fedaisinin yıllardır yaptıkları ve en son doğru düzgün ceza almamaları mhk başkanı Yusuf Namoğlunun fanatik gs mi olması Ali Dürüst gibi Federasyonu ele geçirmemiz,Bir arkadaş yazmış Aziz Yıldırım olsa 1 yıl cceza yüzbinlerce lira ama bizim başkana ve Abdürrahim Albayrak ceza almaması futbolcularımızın cezasız kalması yeter artık bizi kayırmayın
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GSLİ: devre arası iyi bir kanat oyuncusu alınmalı. brezilyadan leo pele oyun stilini beğendiğim bir oyuncu 22 yaşında brezilyanın bahia takımında kiralık oynuyor yıl başında sözleşmesi bitecek fluminensenin oyuncusu
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GSLİ: gökten bir yıldız kaydı
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GSLİ: onyekuruyu sinan gümüş yeterli değil sakatlıklarda çok fazla kanatlara iyi bir oyuncu almak lazım. brezilyadan leo pele oyun stilini beğendiğim bir oyuncu 22 yaşında sol bek ve sol kanatta oynayabiliyor şu anda brezilyadan bahia da kiralık oynuyor ama yıl başında sözleşmesi bitecek fluminensenin oyuncusu
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