Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur - Spor

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur

Teknik direktör Fatih Terim'de koronavirüs çıkmasının ardından Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, ligleri ertelemeyen TFF'ye ateş püskürdü.

24.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:42

Dün önce Abdürrahim Albayrak, sonra akşam saatlerinde Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılı camiadan çok sert tepkiler art arda gelmeye başladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun dileğinde bulunurken; TFF'yi de istifaya çağırdı.

"BASİRETSİZ FEDERASYON BU SKANDALIN SORUMLULARIDIR"

Hamamcıoğlu, "Sevgili Abdürrahim'e, Fatih Hocaya, ve ailelerine çok geçmiş olsun. Göz göre göre ve tüm uyarıları yok sayarak maçları ertelemeyen basiretsiz federasyon yöneticileri bu skandalın sorumlularıdırlar ve acilen gerekeni yapmalıdırlar" ifadesini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur

Haberin Videosu :

Süper Ligg ekibi Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (5)
KAPADOKYALI:kendi başkanınızın basın açıklaması var virüsten ne olacak diye
Cevap Yaz 0 0
takım yöneticisinden ve taraftarından . . . federasyon başkanı yaparsanız sonuç böyle olur. . . fenevbahçe şampiyonluk yarışında olsaydı , ilk başta futbolu ara verme kararı çıkarırdı bu fenevli federasyon
Cevap Yaz 1 1
İNFAZCI66:BIRAKIN BU İŞTEN PİRİM YAPMA ÇABALARINI !! SİZE KALSA 60 BİN KİŞİYLE OYNAYACAKTINIZ !!
Cevap Yaz 0 1
BJK:YUH BE YUH HALA SENDE PRİM PEŞİNDESİN SENDE FENEVLİ Ş SİN
1 1
BUNAK:ÇALSIN DÜDÜKLER BAŞLASIN MAÇLAR LOO, BU VİRUSN BİTECEĞİ YOK LAA
Cevap Yaz 1 1

Spor Manşet

Haberler

Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi Spor
Yıldız futbolcu, eski eşinin yeğeniyle evlendi
G.Saray’ın eski kalecisi hayatını kaybetti Spor
G.Saray'ın eski kalecisi hayatını kaybetti
Avrupa’dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi Spor
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki isimde koronavirüs tespit edildi
Terim’in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Spor
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator Spor
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator
Dünya Terim’i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı Spor
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim’in son durumu Spor
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim'in son durumu
CHP’den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar Spor
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar

Son Dakika Spor Haberleri

15:08: TSYD'den TFF'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun" - Spor 15:00: Aytemiz Alanyasporlu futbolcular antrenmanları bireysel yapacak - Spor 14:58: Güney Kore'de milli takım tesisleri koronavirüs tedavi merkezi yapılacak - Spor 14:54: Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi - Spor 14:50: Amed Sportif Faaliyetleri zor günler bekliyor - Spor 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 13:48: Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti - Spor 13:33: Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur - Spor 12:59: Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı - Spor 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:15: Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin - Spor
Loading