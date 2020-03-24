Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur

Dün önce Abdürrahim Albayrak, sonra akşam saatlerinde Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılı camiadan çok sert tepkiler art arda gelmeye başladı.

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun dileğinde bulunurken; TFF'yi de istifaya çağırdı.

"BASİRETSİZ FEDERASYON BU SKANDALIN SORUMLULARIDIR"

Hamamcıoğlu, "Sevgili Abdürrahim'e, Fatih Hocaya, ve ailelerine çok geçmiş olsun. Göz göre göre ve tüm uyarıları yok sayarak maçları ertelemeyen basiretsiz federasyon yöneticileri bu skandalın sorumlularıdırlar ve acilen gerekeni yapmalıdırlar" ifadesini kullandı.

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