Galatasaray divan kurulu başkanı hamamcıoğlu: bu tarz polemikler ile kulüp uçuruma gitmektedir

"Galatasaray'dan faydalanmaya çalışanlara Galatasaray tahammül edemez"

"Bu gelişmeyi duyurmayı düşünmüyordum"

"Siz hangi çağda yaşıyorsunuz"

"Galatasaray Spor Kulübü çaresiz değildir"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Mustafa Cengiz'i eleştirerek, "Bunun size ne faydası olabilir. Bu konuyu sizin yönetiminizdeki arkadaşlarla da konuştum. Onlar da bu konudan rahatsızlar. Böyle polemikler yaparak Galatasaray Spor Kulübü, tam gaz uçuruma gitmektedir. Galatasaray'ın başkanlık makamı kutsaldır. Hepimiz saygı göstermeli, yıpranmasına izin vermemeliyiz. Buna başkan da dahildir" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün gündemi konusunda açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ı yapan başlıca değerlerin demokrasi ve biat etmeme kültürü olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "Tek adamlığa, yalan söylemeye, ciddiyetsizliğe, sansüre ve Galatasaray'dan faydalanmaya Galatasaray'da tahammül edilemez. Divan kurulu, makam hırsı sahiplerine, temsil becerisine sahip olmayanlara, marka değerini yıpratanlara ve doğru söylemeyenlere muhaliftir. Bugün kulüp olarak yaşanmakta olan süreçte maalesef bu değerleri hatırlatmanın faydasını olmadığını görüyoruz. Artık somut örneklerle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU GELİŞMEYİ DUYURMAYI DÜŞÜNMÜYORDUM"

Emlak Konut ile yaşanan olaylardan sonra olağanüstü divan toplantısında mevcut başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan Dursun Özbek'in bir araya gelmesi konusunda karar çıktığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, "Bu süreci yönetme konusunda bilgi alışverişi şeklinde olacaktı. Öncelikle Mustafa Cengiz ile konuştum. Olağanüstü yapılan divan toplantısının olduğu hafta perşembe günü ofisime davet ettim. Eğer Cengiz'den teyit alsaydım Dursun Özbek'i de arayacaktım. Cengiz katılmama hakkını kullanarak, Dursun Özbek'i eleştirerek, 'Ben kimse ile kenetlenmeyeceğim. Bu toplantının faydasına inanmıyorum' dedi. Bu kararının divan toplantısında alındığını söylediğimde ise 'Ben böyle bir şey söylemedim' dedi ve biz de bunu kapattık. Bu gelişmeyi duyurmayı düşünmüyordum" açıklamasında bulundu.

"SİZ HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORSUNUZ"

Mustafa Cengiz'i eleştiren ve divanda cepheleşmeye neden olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, Denetim Kurulu'ndan Bağımsız Denetim Raporu'nu istediklerini ve hala göndermediklerini ifade ederek, "Biz size gönderdik, diyorlar. Bize kıyak geçmişler. Yıllardır yapılan işin yapılmaması gerektiğini iyi işler açısından yapıldığında denetim kurulunun müthiş keşfine borçluyuz. Bununla ilgili olarak tüzük maddesi var. Divana diyorlar ki 'Ben seninle paylaşmamam gereken mali bilgileri paylaştım. Sen de bunları kamuya açtın. Gizli sırlarımızı ifşa ettin'. Beyler siz hangi çağda yaşıyorsunuz. İmza karşılığı almak üzere çıktıları stada gelip alacaklar mı? 2 bin üyesi olan divan kurulunun başkanı güven olduğu için seçilmiştir. Biz ilgili divan üyeleri talep ettiği zaman gönderiyoruz. Bu bir suç ise sebebi biz değiliz, paylaşanlarda arayacaksınız. Sayın denetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ben sizin yerinizde olsaydım neler yapardım? Size denetim yapma yetkisi veren genel kurul son mali genel kurulda vekaleti iptal etmiştir. Siz mahkeme kararı ile şu an ayakta duruyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam mali genel kurula yetiştirilmesi gereken mali raporu yetiştirirdim. Hesap soran genel kurul üyelerine rapor kitapçığını atmazdım. Son 5 ayda 6 kere uyarı mektupları gönderen Emlak A.Ş.'nin sürecini daha yakın takip eder ve 'sorun var' diye raporlardım. Biz 3 aydır bağımsız denetim kurulu raporunu talep ediyoruz sizden. Başkanımız Mustafa Cengiz iki tane bağımsız denetimden geçtiğini söylüyor. Hani nerede bu denetim raporları?" diye konuştu.

"GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ÇARESİZ DEĞİLDİR"

Galatasaray'da diğer kurulları takma sürecinin çoktan geçtiğini söyleyen Hamamcıoğlu, "Mutlaka çözüm bulunması gerekiyor. Bu çözümü başkan ve yönetim kurulu tertip edeceklerdir diye düşünüyorum. Hep birlikte yönetim kuruluna destek olmaya hazırız. Onların da bu desteğe açık olması gerekir. Burası Galatasaray Spor Kulübü'nün divan kuruludur. Başka kulübün değildir. Galatasaray Spor Kulübü çaresiz değildir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları